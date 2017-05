Thailand oo u digtay shirkadda Facebook

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Milateriga Thailand

Dowlada milateriga ee Thailand ayaa u qabatay shirkada Facebook ilaa iyo talaadada soo socota in ay shabakadooda kaga saaraan fariin ka soo horjeeda boqortooyada Thailand, hadii kale ay wajahi doonaan ciqaab.

Masuuliyiinta waxa ay doonayaan in barta bulshada laga saaro 130 fariimood. .

Thailand waxa ay leedahay sharci addag oo ilaaliya sharafta boqortooyada oo aan xitaa ogolayn dhaleeceeyn aad u fudud.

Sharcigaas waxaa si adag loo dhaqan geliyay intii uu jiray maamulka milateriga ahaa ee awooda kula wareegay inqilaabka milateri sedex sano ka hor .

Shirkadda Facebook waxay sheegtay in ay ka baarandegayaan codsiga ka yimid dowlada ee ah in la xayiro waxyaabahaas ayna fulin doonaan hadii ay cadaato in ay xad gudub ku yihiin qaanuunka dalkaa u yaal.