Theresa May oo Trump kala hadli doonto wadaagga macluumaadka

Lahaanshaha sawirka NEW YORK TIMES

Ra'iisalwasaaraha UK Theresa May ayaa sheegtay in ay si cad ugu sheegi doonto madaxweyne Trump in macluumaadka la wadaagayo ee sirdoonku ay noqdaan kuwa xafidan.

Theresa May waxay kula kulmeysaa madaxweyne Trump shirka NATO ee Brussels ka dhacaya maanta.

Hadalkeeda ayaa yimid kadib markii ay soo bexeen warar sheegaya in tafaasiil ku saabsan baaritaanka qarixii Manchester si hoose loo siiyey warbaahinta Mareykanka.

Wasiirka arrimaha gudaha Britain Amber Rudd ayaa sheegtay in ay ku kalsoon tahay in ay iminka joogsanayaan wararka sida hoose loo bixiyo, kuwaasi oo ay ku sheegtay kuwa laga walaaco.

Dhanka kale, boqorada Britain Elizebath ayaa isbitaalka carruurta ee Manchester ku booqatay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarixii isniintii la soo dhaafay ka dhacay Manchester.