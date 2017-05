Baaritaanka FBI-da oo lugaha la soo galay wiil uu sodog u yahay Trump

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Jared Kushner oo dhanka midig ka muuqda ayaa lataliye sare u ah madaxweyne Trump

Baaritaanka ay waddo hay'adda dambibaarista Maraykanka ee FBI ee ku aadan Ruushka ayaa cagaha la galay Jared Kushner oo ah wiil uu sodog u yahay madaxweyne Donald Trump isla markaasna lataliye sare ka ah Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka, sida ay ku warramayso warbaahinta Maraykanku.

Wararku waxay sheegayaan in baareyaashu ay rumaysan yihiin in uu hayo macluumaad la xiriira baaritaanka ay wadaan, balse aan looga shakisnayn in uu dambi galay.

Hay'adda dambi baarista ee FBI ayaa baaraysa in Ruushku uu faragalin ku sameeyay doorashadii Maraykanka ee sanadkii hore ee 2016kii iyo wax xiriir ah in uu dhexmaray iyaga iyo ol'olihii Trump, madaxweynuhuse wuu diiday in uu wax xiriir ah la yeeshay Ruushka.

Qareenka Kushner ayaa sheegay in Jared uu gacan ka gaysan doono baaritaan kaste oo la wado.

Madaxweyne Trump ayaa xaaladdan ku tilmaamay in ay tahay "quraafaadkii ugu waynaa ee abid wajahda siyaasi marka laga hadlayo taariikhda Maraykanka.

Laamaha sirdoonka ee dalka Maraykanka ayaa rumaysan in Ruushku uu isku dayay in uu saamayn ku yeesho doorashada Maraykanka uuna gacan siiyo xisbiga Jamhuurig oo ka guulaystay Hillary Clinton oo u sharaxnayd xisbiga dimuqraadiga ah.

Saraakiil Maraykan ah oo aan magacooda la sheegin ayaa NBC News u sheegay in arrintan aysan ka dhignay in baareyaashu ay dambi uga shakiyeen Kushner oo 36 jir ah ama ay doonayaan in ay dacwad ku soo oogaan.

Arrin tan ka duwanna wargeyska Washington Post ayaa ku warramay in baareyaashu ay diiradda saarayaan kulan uu sannadkii hore la yeeshay safiirkii Ruushka ee Maraykanka Sergei Kislyak.