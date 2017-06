Soddon iyo lix mayd oo laga soo saaray huteel ku yaalla Manila

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Dhismaha Huteelka Resorts World Manila ayaa aad loo adkeeyay dhacdadan ka dib

Ugu yaraan 36 mayd ayaa laga soo saaray huteel kuyaalla magaalada Manila ee caasimadda u ah dalka Filibiin, halkaas oo nin hubaysan uu rasaas ku furay habeennimadii.

Dadka dhintay badankoodu waxay u muuqdaan in ay neefqabatoobeen ka dib markii uu ninkaasi dab qabad siiyo miisaska qayb khamaar lagu ciyaaro sida ay ku warrantay warbaahinta deegaanku.

Ninka hubaysan ayaa billaabay in uu rasaas ku furo dhalooyinka telefishinnada huteelka Resorts World Manila saacadihii hore ee Jimcaha, taas oo sababtay in ay kala yaacaan macaamiishii ooa argagaxsan.

Booliiska ayaa sheegay in ninkaasi uu is dilay markii dambe isaga oo dab is qabadsiiyay.

Lahaanshaha sawirka PHILIPPINE POLICE Image caption Ninkan ayaa kaameerada ammaanka ee CCTV laga arkay isaga oo ku sugan jaranjarta dhismaha uu dhibku ka dhacay

Dhacdadan ayaa horseeday in ay ciidamadu isku gadaamaan aagaas waxayna markii hore sheegeen in cidina aysan wax ku noqonin, balse waxay maydadka arkeen markii ay soo saarayeen maydka ninkii falkan ka dambeeyay

Saraakiishu waxay ku adkaysanayaan in dhacdadani ay ahayd isku day dhac isla markaasna aysan argagixisanimo la xiriirin, laakiin kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ayaa sheegatay masuuliyadda weerarkan.