Doorashada UK: xisbiga muxaafidka oo lagu wado inuu helo kuraasta ugu badan

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Doorashada UK

Ra'yi uruurin laga sameeyay UK ayaa muujineyso in xisbiga tallada haya ee dalka Britain oo ay hogaamiso ra'iisul wasaare Theresa May ay lumin doonaan aqlabiyada aqalka barlamaanka ee Britain, balse xisbigeeda muxaafidka uu sii ahaan doono xisbiga ugu wayn. Sadaasha waxaa kale oo ay muujineyso in xisbiga muxaafidka uu lumin doono toban iyo toddobo kursi.

Xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalkaasi ayaana lagu wadaa inuu helo sodon iyo afar xilibaan, inkastoo ay adagtahay in kuraas badan la sadaaliyo.

Doorashadan oo ah mid wakhtigeeda laga soo hormariyay oo ay ku baaqday ra'iisalwasaaraha dalkaasi Theresa May ayaa waxaa isu diiwaangeliyay Ku dhawaad 46.9 milyan oo qof.

Codbixiyayaasha qoorkood goor hore ayeyba codkooda dhiibteen, oo waxa ay ku soo gudbiyeen boostada, tiradaasna waxa ay u dhigantaa boqolkiiba 16.4 guud ahaan dadkii codkooda dhiibtay doorashadii guud ee 2015. Codbixintan ayaa noqonaysa tii saddexaad oo dalkaasi ka dhacda muddo ka badan labo sano gudahood.

Doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday 2015 ayaa waxaa isu diiwaangeliyay inay codeeyaan 46.4 milyan oo qof.

Dadka u soo baxay doorashadii 2015, markii xisbiga Conservatives-ka uu ku guulaystay 331 ka mid ah 650 kursi, ayaa waxa ay aheyd boqolkiiba 66.4, taas oo ka sarreysay doorashadii 2010.