Aljeeriya oo xirtay nin daaqad ka soo laadlaadiyay canug

Image caption Booliiska ayaa xiray ninkaas maadaama uu halisgaliyay nolosha canuggan

Maxkamad ku taalla dalka Aljeeriya (Algeria) ayaa nin ku xukuntay labo sano ka dib markii uu canuggiisa ka soo laadlaadiyay daaqad isaga oo ay ka tahay Facebook "likes" badan aad heshid.

Aabaha ayaa dadka la wadaagay sawir uu ka muuqado isaga oo canuggiisa ka laadlaadinaya daaqadda dabaq dheer, isaga oo ku soo qoray "1,000" likes saara ama waan sii dayn.

Arrintaas ayaa horseeday in ay dadka baraha bulshada aadeegsada ay dalbadaan in la xiro ninkaas sababtuna ay tahay in uu ku tacadiyay canuggaas.

Waxaa lagu xukumay in uu halis galiyay badqabkii ammaanka ka dib la soo xiray Sabtidii, sida ay booliisku sheegeen.

Barta internetka ee warbaahinta Al Arabiya ayaa sheegtay in ninkaas oo aysan magacaabin uu cannuga ka soo laadlaadiyay dabaqa 15 ee dhismo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Algiers