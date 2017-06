Hogaamiyaha cusub ee Jasiirada Hongkong oo hadashay

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Carrie Lam, Hogaamiyaha cusub ee Hong Kong

Hogaamiyaha lagu wado in dhowaan ay la wareegto xilka jasiirada Hong Kong ayaa BBC-da u sheegtay in aysan damaanad qaadi karin in xoriyatul-qowlka uu difaacayo dadka ku baaqa madaxbanaani .

Saddax sano ka hor dibadbax ballaaran oo dimuqraadiyada lagu dalbanayay ayaa ka dhacay HongKong .waxa ayna hada dadka u dhaqdhaqaaqa arirmahaasi ay bilaabeen baaq ah madax-banaani .

Horaantii bishi koowad ee sanadkan, Kumannaan qof ayaa waxa ay dibadbax ku qabsadeen magaalada HongKong, si ay u muujiyaan carradooda ku aaddan shantii qof ee buugaagta gadi jirtay ee la waayay, kuwaasi oo loo malaynayo in lagu hayo gudaha waddanka Shiinaha.

Dhammaan shanta nin ayaa waxaa lala xiriiriyay meel lagu daabaco buugaagta oo ku taal Hong Kong oo lagu gado buugaag ay ku qoran yihiin waxyaabo lagu naqdinayo dowladda Shiinaha.

Dhanka Shiinaha baaqyada noocan ah waxaa loola dhaqmaa dembi ahaan.