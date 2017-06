Kumanaan ayaa lagu waxyeeleeyay Congo

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Qaramada Midoobe ayaa ku baaqaday in baaritaan madax bannaan lagu samaynayo rabshadahan

Madax Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Zeid Ra'ad al-Hussein ayaa BBC-da u sheegay in saddaxdii bilood ee ugu danbeeyay ugu yaraan 2000 o qof lagu dilay rabshado ku salaysan qowmiyado oo ka dhacay dalka Jamhuuriyada dimuqraadiga ee Congo .

Baarayaasha gobolka bartamaha Kasai ayaa waxa ay arkeen 42 xabaal-wadareedyo ah waxana jira cadaymo muujinaya in dadkani la toogtay ama la gubay .

Qaramada Midoobey ayaa ku eedeeysay tacadiyadan ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaad ay taageerto dowladda .

Madaxa xuquuqul insaanka Zeid Ra'ad ayaa sheegay in tacadiyadan la geystey xilli ay socdeen dagaalo u dhaxeeya maleshiyaad taageero ka helaya dowladda oo loo yaqaano Bana-Mura iyo falaago mucaarad ah oo loogu magac Dary Kamuina Nsapu.

Dhan kale, mar sii horeysay ayay Kaniisada madhabta kaatoligga ee dalka Jamhuuriyada Dimuqraadiga ee Congo ayaasheegtay in sagaalkii bilood ee ugu danbeeyayay ciidamada amaanka iyo malayshiyaadka ka soo horjeeda in ay gobolka bartamaha Kasai ku dilleen in ka badan saddex kun oo qof.

Kaniisadda madhabta kaatoliga ayaa warbixinteeda ku salaysay macluumaad ay ka heshay bulshooyiinka ku dhaqan gobolka bartamaha Kasai.

Warbixinta ayaa lagu sheegay in tan iyo bishii Oktoobar ee sannadkii hore ugu yaraan 3,383 qof ayaa lagu dilay dagaal u dhaxeeyay ciidammada amaanka iyo maleeshiyaad.

Sidoo kale waxaa warbixnta lagu xusay in gabi ahaanba la burburiyay labaatan tuulo taas oo kalabar ay ciidammada dowladdu burburiyeen.

Guddiga xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in ay todobaadkan u codeeyaan in baaritaan madax bannaan lagu samaynayo rabshadahani iyo in kale.