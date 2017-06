Dhismooyinka England oo laga dayrinayo

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Dhismooyinka Britain

Dawladda Britain ayaa ka digtay in ilaa 600 oo ka mid ah saraha dhaadheer ee la deggan yahay ee England ku yaala lagu dhisay qalab iyo alaab la mid ah daartii gubatay ee Grenfell ee London oo ay ku dhinteen ama wali la'yahay dad gaaraya 80 qof.

Afhayeen u hadlay Theresa May ayaa sheegay in tijaabooyiinka la sameeyay ilaa hadda lagu ogaaday in waxyaabaha ku dahaaran sadax dhismo uu si sahlan dab ku qabsan karo.

Mrs May ayaa u sheegtay baarlamaanka dalkaaasi in tijaabooyin degdeg ah la fuliyay islamarkaana dadka degan dhismooyiika ay arintan saamaysay mar hore lagu wargaliyay .