Salif Diao: Waxbarashada iyo kubadda waa la isku wadi karaa

Image caption Salif Diao

Isagoo 13 sano jir ah ayuu ka tagay magaaladiisa Kédougou,ee koonfurta Senegal isagoo doonayay inuu gaaro hamigiisa ah inuu mar uun noqdo ciyaaryahan kubadda cagta ah.

Wuxuu u safray Dakar, caasimadda Senegal, halkaas oo uu mararka qaar seexan jiray dibedda garoomada ciyaaraha oo uu alaabta u dhaqi jiray ilaalada garoonka si uu cuno ugu bedasho.

Safarkaas ayaa markii dambe u horseeday inuu ku biiro kooxda Liverpool oo ah mid ka mid ah kooxaha kubadda cagta ugu weyn dunida.

Ka dib muddo 17 sano oo uu ahaa ciyaayahan, Salif Diao ayaa ka fariistay ciyaaraha wuxuuna dib ugu laabtay magaaldii uu ka billaabay riyadiisa.

Arrinta kaliga ah ee uu ka shalaysan yahay ayaa waxay tahay inuu waxbarashadiisii dayacay intii uu ku guda jiray eryashada riyadiisa xirfadda kubada cagta.

``Markii aan magaaladeyda ka soo tagay anigoo 13 sano jir ah ilaa iyo intii aan ciyaaraha ka fadhiisanayay waxay ahayd arrin aad ii dhibtay in aan waxbarashadeyda dhexda uga tagay``, ayuu yiri Daio, oo ku sugan xafiis uu ku leeyahay gudaha magaalada Dakar.

" Waxaan doonayay waligeyba in aan wax ku barto iskuulka Prytanée Militaire oo ah mid ka mid ah iskuulada ugu fiican dalka Sengal. Markii aan billaabay waxbarsahada hoose way igu adkeyd in aan sii wato markii aan xooga saaray ciyaarta kubada cagta.

Image caption Wuxuu aasaasay xarun dhalinyarda lagu baro kubada cagta

Waligay waxaan ka heli jiray waxbarashada sababtoo ah maanta halkan ayaan joogaa, xirfadaydiina way u dhamaatay, haddii aanan waxbarashada aan qaatay ee yar ahayn maxaan hadda samayn lahaa". Ayuu yiri

Inkastoo kubada uu ka helay waxyaabaha wanaagsan ee uu u baahnaa oo dhan, wuxuu dareemayaa in sida kali ah ee uu bulshadiisa ugu abaalgudi karo ay tahay in ciyaaryahannada dhallinyarada ah ku dhiirigaliyo ay samaystaan wax kale oo ay u baxsadaan wakhtiyada adag.

Haddii aadan lahayn waxbarasho aasaasi ah noloshan way adagtahay, gaar ahaan Afrika sida aan ogsoonahay," ayuu intaas ku daray.

Diao ayaa ku baaqa in ay muhiim tahay in wiilasha yaryar ay iskuulada sii dhigtaan ayna dheeli tiraan riyadooda ah in ay noqdaan ciyaaryahan caan ah oo haddana wax bartay.

Sidaas darteed dhalinyarda dooneysa inay iska diwaangeliyaan mu'assasadiisa kubadda cagta waa in ay marka hore iskuul dhigtaan.

Xaruntiisa waxay taagero ka heshaa ciyaartoydii hore ee Liverpool iyo Stoke City.