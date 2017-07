Kooxda Dowladda Islaamka oo laga qabsaday qayb ka mid ah Raqa

Lahaanshaha sawirka Reuters

Xulafada uu Maraykanka hoggaaminayo ee Suuriya ayaa sheegaya in fallaagada la magac baxday xoogagga dimuquraadiga ee Suuriya ay jabiyeen gidaarka qaybta qaddiimiga ah ee magaalada Raqa, oo ah halka ay ku xooggan tahay kooxda dawladda islaamiga.

Xulafadan ayaa sheegtay in weerarkaasi ay gacan ka gaysteen oo ay duqeeyeen labo qaybood oo ka mid ah gidaarkaasi.

Arrintaa ayay sheegtay in ciidamada dhulka ka hawlgalayay ay u sahashay in ay gudaha u galaan qaybta qaddiimiga ah ee magaaladaasi oo ay doonayeen in ay dagaalyahanada kooxda daacish aysan ku aasin miinooyin sida magaalooyinka kale ee horey looga qabsaday.

Dagaalka Raqa ayaa ku soo beegmaya waxa lagu tilmaamay ruqaansigii ugu dambeeyey ee la doonayo in Magaalada Mowsil looga qabsado kooxda Dowladda Islaamka, halkaasi oo ah halkii ugu dambaysay ee ay ku xooganaayeen kooxdaas gudaha Ciraaq.