Shirkii G20 oo soo gabagaboobay

Image caption Madaxda G-20 oo kulamo adag ku leh magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka

Hogaamiyayaashii wadamada qaniga ah ee la isku yiraahdo G20 oo ku shirayey magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ayaa ku guuleystay inay isku waafaqaan qorshihii ay isku mari waayeen ee heshiiska isbedelka cimilada adduunka.

Heshiiskan ayay dhamaan xubnaha ururka G20 marka laga reebo Maraykanka ay ku go'aamiyeen in aan laga noqon karin, si deg deg ahna loo bilaabo in si buuxda loo meel mariyo.

Madaxwewyne Donald Trump ayaa ku guuleystey in baaqa lagu daro in ay xukuumadda Washington ay ka caawin karto wadamada doonaya in ay soo saaraan gaaska .

Heshiiskan ayaa marka laga reebo go'aanka lagu sii adkeeyey in aan ganacsiga cid lagu koobi karin, waxaana markii ugu horeysay hoosta laga xariiqay xuquuqda ay wadamadani xaqa ugu leeyihiin in ganacsigooda ku difaacaan waxay ugu yeedheen shucuurta sharciyada saxda ah ee ganacsiyada.