Maxkamadda UK oo go'aan ka gaaraysa hubka laga iibiyo Sacuudiga

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Kumannaan shacab ah ayaa ku dhintay duqaymaha dhanka cirka ah ee dalka Yemen

Maxkamadda sare ee UK ayaa go'aan ka gaaraysa sharcinimada in dawladdu ay hub ka iibiso Sacuudi Carabiya.

Maxkamadda ayaa go'aamin doonta bal in dawladdu ay ku guuldaraysatay joojinta hubka laga iibiyo Sacuudiga oo dagaal ka wada dalka Yemen.

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in duqaymaha dhanka cirka ah ee Sacuudigu uu ku bartilmaameedsanayo jabhadaha Xuutiyiinta ah in ay ku dhinteen kumannaan shacab ah.

Hay'adda ka soo horjeeda in hubka laga ganacsado ee The Campaign Against the Arms Trade oo dacwadan keentay maxkamadda ayaa sheegaysa in UK ay meel uga dhacday qawaaniinta xuquuqda aadanaha.

Qalabka milatari ee Sacuudiga laga iibiyay waxaa ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ee dagalka oo noocyadoodu kala yihiin Typhoon iyo Tornado iyo waliba bambooyinka meelaha fog laga hago.

Ganacsigaas ayay shaqooyin ka heleen kumannaan injineer oo reer UK ah iyadoo dalkuna uu ka faa'iiday balaayiin doolar.

Sacuudi Carabiya ayaa taageeraysay dawladda ay dunidu aqoonsan tahay ee Yemen tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay dalkaas sannadkii 2015kii.

Jabhadaha Xuutiyiinta ah oo taageersan madaxweynihii xilika laga tuuraay ee Cali Cabdallah Salax ayaa 2014kii billaabay weerar horseeday in madaxweyne Cabdurabah Mansuur Hadi uu dalka isaga cararo in muddo ah.

Intaas wixii ka dambeeyayna boqortooyada Sacuudiga iyo siddeed dal oo kale ayaa billaabay duqaymo ay xukunka dib ugu celinayaan Hadi.

Weriyaha arrimaha ammaanka u qaabilsan BBC, Frank Gardner ayaa sheegay in in kabadan labo sano uu Sacuudigu duqaymo ku bartilmaameedsanayay Xuutiyiinta laakiin ay Qaramada Midoobay sheegtay in ay shacabka yihiin kuwa ugu badan ee ay waxyeeladu ka soo gaartay.

"Go'aanka maxkamadda ayaana saamayn wayn ku yeelan kara xiriirka ay Britain la leedahay xulafadeeda Khaliijka".

Cuno iyo shidaal yari ayaa Yemen qarka u saartay macaluul, in kabadan labo milyan oo ruuxna dalka gudihiisa ayay ku barokeceen.