Aabahay Trump "war kama haynin" kulankii aan la yeeshay Ruushka

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Qoyska Madaxweyne Trum, Donald Trump jr oo aabihiis xabadka gelinaya

Wiilka uu dhalay madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuusan aabihiis u sheegin kulanka uu la yeeshay qareenka ka socday dowladda Ruushka si uu ugala hadlay taageerada ololaha doorashada.

Wiilkan ayaa warbaahinta Fox news u sheegay in shirkaasi uu ahaa mid aan waxba ku jabnayn.

Wiilka weyn ee uu dhalay madaxweyne Donald Trump ayaa daabacay Emailo ay isweydaarsadeen sanadkii aynu soo dhaafney qareen la shaqeeya dowladda Ruushka.

Wiilka madaxweynaha ayaa la sheegey in la wargaliyey in ay dowlada Ruushka ay dooneyso in ay sii deyso qoraalo rasmi ah oo hoos u dhigi lahaa sumcada Hillary Clinton waxtar weyna u noqon lahaa ololihii Madaxweyne Trump .

Waxa la sheegey in markii warkaasi loo sheegey wiilka uu dhalay madaxweynuhu uu aad ugu farxay, afar maalmood kadib ayaa loo balamay shir lala galay haweeney qareen ah oo la sheegey in ay dowlada Ruushka u shaqaysay gaar ahaan aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlin-ka.

Ka hor shirka ayaa Emailo loo gudbiyey wiilka uu sodoga u yahay madaxweyne Donald Trump iyo gudoomiyihii ololaha doorashada ee madaxweyne Trump.