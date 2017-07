Soomaaliya diyaar ma u tahay doorasho hal cod hal qof ah ?

Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa sheegay in ay doonayaan in sanadka 2020 ay dalka ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah.

Hadalka ayaa yimid kulan laba maalmood socday oo magaalada Nairobi ka dhacay, kaasoo ahaa aqoon isweydaarsi uu gudiga soo qabanqaabiyey, ayna isugu yimaadeen khubaro ka kala socotay guddiyada doorashooyinka u qaabilsan dalalka carabta, waddamo afrikaan ah iyo QM.

Gabagabadii kulankaas ka dib ayuu Faarax Lamaane gudoomiyaha guddigaas Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (xaliimo Yareey) ku waraystay Istuudiyaha BBC ee Nairobi, wuxuuna weydiiyey marka hore bal in ay degdeg noqon karto in lagu dhawaaqo wakhtigan in Soomaaliya ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah sannadka 2020.