Rwanda oo lagu eedeeyay in ay dishay 37 ruux oo dambiyo sahlan galay

Waa qaar ka mid ah dadka la sheegay in ay dawladdu laysay

Hay'adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Human Rights Watch ayaa dawladda Rwanda ku eedaysay in ay laysay dad dambiyo sahlan galay.

Dawladda Rwanda ayaase diiday in ay dhaceen dilal noocaas ah.

Dadka la sheegay in ay dawladdu laysay badankood waxaa lagu eedeeyay in ay xatooyo gaysteen - dadkaas mid ka mid ahna uu xaday moos.

Qaar kalana waxaa lagu eedeeyay in ay dalka si sharci darro ah u soo galiyeen daroogada marijuana iyadoo qaar kalana ay adeegsadeen shabaqyada wax lagu dabto oo sharci darro ah.

Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch waxay sheegtay in dilalkaasi ay dhaceen intii u dhaxaysay bishii Juunyo ee sannadkii 2016kii ilaa bishii Maarso ee sannadkan 2017ka, arrintaasna ayna ka dhacday galbeedka Rwanda.

Hay'addu waxay rumaysan tahay in arrintani ay qayb ka tahay istaraatiijiyad rasmi ah oo ay dawladdu ku doonayso "in ay ku faafiso cabsi, ku dhaqan galiso awaamiir kagana hortagto in laga hor yimaado awaamiirta dawladda iyo siyaasadaheeda.