Afti aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka Venezuela

Kormeerayaasha doorashooyinka ee dalka Venezuala ayaa sheegaya in in ka badan todobo milyan oo qof ay ka qeyb qaateen afti aan rasmi ahayn oo uu soo abaabulay mucaaradka, aftidaas oo ay ku diidan yihiin qorshaha dowladdu ay ku doonayso in ay dib ugu qorto dastuurka.

Natiijada aftidaas weli ma cadda. Madaxweyne Nicolas Maduro ayaa ku tilmaamay mid aan micno lahayn.

Dhinaca kale, ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay dalkaasi Vanezuewela, kaddib markii Rag hubaysan oo mootooyin wata ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa duleedka caasimadda Caracas kuwaas oo codkooda dhiibanayay.

Dad dhowr ah ayaa ku dhintay rabshadaha ka socda dalkaasi Venezuewela ee la xiriira diidmada la diidanyahay in xukuumadda ay badesho dastuurka iyo dhaqaalaha sii xumaanaya.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Dad ku dhawaaqaya hadallo ka dhan ah madaxweyne Maduro iyaga oo ag maraya meel codka laga dhiibanayo oo ku taalla Caracas