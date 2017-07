Ninkii ay booliiska Maraykanku ka dileen gabadhii u doonanayd oo jawaab dalbaday

Lahaanshaha sawirka FACEBOOK Image caption Don Damond iyo Justine oo ay is guursan rabeen

Ninka ay saaxiibbaha ahaayeen gabadhii Australian-ka ahayd ee booliiska Maraykanku ay dileen ayaa sheegay in aysan ilaa iyo hadda wax macluumaad ah ka helin saraakiisha dawladda.

Don Damond ayaa sheegay in booliiska ay u yeertay Justine Damond oo ah gabadh ay is calmadeen oo uu guursan lahaa ka dib markii ay maqashay qaylo ka soo yeeraysa dariska, si ay ugu wargaliso in ay macquultahay in uu tacaddi jiro.

Balse booliiskii ay u yeertay uu iyada toogasho ku dilay.

Wuxuu sheegay in "ay aad uga dhursugayaan sida ay u dhacday tooshadii Sabtidii ka dhacday magaalada Minneapolis ee ka tirsan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka".

Kaameerada ku xiran jirka askariga ayaa dansanayd markii uu dilkani dhacayay.

Toogashadan ayaa ka dhacday deegaan ay dadka ladan dagaan oo ay ku yaryihiin falal dambiyeedyadu.

Duqa magaalada Minneapolis, Betsy Hodges ayaa warqoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay "in ay ka qalbi jabtay oo aad uga xumaatay waxa dhacay Sabtidii.

Sannadihii u dambeeyay Maraykanka waxaa ka jiray dilal badan oo ay booliisku u gaysteen shacabka, arrintaas ayaana sababtay walaac aad u badan iyo dhaleecayn.