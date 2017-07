Haweenay dalbatay raalligelin ka dib markii looga shakiyay argagixisannimo

Lahaanshaha sawirka Faizah Shaheen Image caption Faizah Shaheen

Haweenay u dhalatay dalka Ingriiska ayaa sheegtay in lagu qasbay in ay maxkamad aado si ay u hesho raalligalin ka dib markii ay su'aalo waydiiyeen booliiska la dagaalanka argagixisada .

Booliiska ayaa suaalo waydiiyay gabadhan ka dib markii ay arkeen xili ay saarnayd diyaarad iyada oo aqrinaysa buug ka hadlaya suugaanta Suuriya .

Faizah Shaheen ayaa ku safraysay mid ka mid ah diyaaradaha shirkadda Thomson cabin oo ku sii jeeday dalka Turkiga

Qareenka Faizah Shaheen ayaa u sheegay BBC in ay rumaysan tahay in loo bartilmaameedsaday sababo la xiriira jinsiyadeeda.

Shirkadda diyaaradaha ee ay gabadhani la socotay oo lagu magacaabo Thomson ayaa sheegtay in shaqaalaha shirkadda "loo tababaray in ay soo sheegaan haddii ay arkaan wax ay ka shakiyaan " taasi oo ah digniin hordhac ah.

Ms Shaheen oo fadhiday kuraasta hore ee diyaarada ayaa aqrinaysay buug lagu magacaabo Syria Speaks oo ah buug ka hadlaya Dhaqanka iyo Suugaanta.

Buuga ayaa ka kooban suugaan sida heesaha ,sawiro iyo sawir gacmeedyo ay qoreen qoraayaal u dhashay dalka Suuriya.

Booliiska ayaa su'aalo waydiiyay markii ay ku soo laabtay dalka Briten laba todobaad ka dib .

Ms Shaheen iyo saygeeda ayaa waxa qol ku yaalla garoonka Doncaster Airport suaalo ku waydiiyay booliiska la dagaalanka argagixisada .

Waxa ay sheegtay in muddo 30 daqiiqo ah ay booliiska su'aalo waydiinayeen,waxaa wax laga waydiiyay buuga iyo waxa uu ku saabsan yahay,waxa ay ka shaqayso iyo inta luuqadood ee ay ku hadasho.

Kooxda qareenada Ms Shaheen ayaa waxa ay sheegeen in ay warqad u qoreen shirkadda Thomson waxa ayna u sheegeen in ay rumaysan yihiin in gabadhani midibtakoor lagu kacay.

Shirkadda diyaaradaha Thomson ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen "Xaqiiqadii waan ka xunnahay haddii Ms Shaheen aysan ku farxin qaabka loola dhaqmay.