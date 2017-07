Buug uu qoray Dhakhtarkii Mandela oo Daabacaaddiisa laga laabtay

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Nelson Mandela ayaa geeriyooday 5 December 2013 isaga oo ay da'diisu ahayd 95

Buug muran badan dhaliyay oo laga qoray maalmihii ugu danbeeyay ee noolashii madaxwaynihii hore ee Koonfur Africa Nelson Mandela ayaa daabacaadiisa dib looga laabtay.

Qoyska Mandela ayaa cabasho ka muujiyay buugani oo uu qoray nin dhakhtar u ahaa ku dhawaad 10 sano.

Qoyska Mandela ayaa waxa ay ku doodeen in buugani ay ku jiraan macluumaad la xiriira shaqsiyaddiisa.

Sharkaddii daabici lahayd buugga ayaa sheegtay in ay ka laabatay daabacaada buuggan iyaga oo xusmaynaya qoyska Mandela.

Waxa ay intaa ku dareen in ninka buugga qoray uu u sheegay in ogolaanshiyo uu ka helay qoyska Mandela taasi oo ku aadan in uu buugan qoro.

Qoraaga buugan, Dr Vejay Ramlakan, ayaa waxa uu sheegay in uu helay fasax uu ku qoro buugan ka hadlaya noolasha sanooyiinkii ugu danbeeyay ee Mandela ,balse ma uusan sheegin cidda uu sida gaarka ah ogolaanshiyaha uga helay.

Maalintii jimcaha ayaa xaaskii uu ka dhintay, Nelson Mandela ee Graca Machel in ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayso qoraaga buugan ,waxa ay ku eedeeysay in uu jabinayo xaqa waxyaabaha sirta u ah bukaanka.

Buuggan ayaa waxa la sheegay in uu shaaca ka qaadayo waxyaabo aan sumcad ahaan wanagsanayn oo ku aadan geeridii Mandela iyo waliba murankii u dhaxeeya qoyskiisa.

Dr Ramlakan waxa uu muddo ku dhaw 10 sano dhakhtar u ahaa Mandela

Ka laabashada daabacada buugan ka hadlaya sanooyiinkii ugu danbeeyay ee noolashii Mandela ayaa muujinaysa in dhimashiisa ka dib wali magaciisa uu muuqdo.

Xaaskii uu ka geeriyooday Graca Machel ayaa cabasho xooggan ka muujisay waxyaabaha ku jira buugan.

Sidoo kale waxa cabashadaasi taageeray xubnaha kale ee qoyska Mandela.

Sello Hatang, oo ah madaxa hay'ada Nelson Mandela Foundation, ayaa soo dhaweeyay ka laabashada daabacadda buuggan.