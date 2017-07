Muran ka dhashay nin eygiisa ugu magacdaray madaxwaye Buhari

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Madaxwayne Buhari

Dacwad ka dhan ahayd nin 41 jir ah oo u dhashay dalka Nigeria kaasi oo Eygiisa ugu magacdaray Muhammadu Buhari ayaa dacwadiisa daaqada laga tuuray.

Joachim Iroko, oo ah ganacsade islamarkana sidoo kale loo yaqaano Joe Fortemose Chinakwe, ayaa la xiray 2016 isaga oo lagu eedeeyay in ku dhaqmay ficil wax u dhimaya nabdda ka dib markii lagu eedeeyay in Eygiisa uu ugu magac daray madaxwaynah.

Garsooraha maxkamad ku taalla gobolka Ogun ee koonfur galbeed dalkaasi ayaa sheegay in dacwad soo oogaha uu ku guuldaraystay in uu cadeeyo dacwadaha ka dhanka ah ninkan.

Xarriga ninkani ayaa waxa uu dalkaasi Nigeria ka dhaliyay caro badan.

Dadka dhaliilsan xariga Joachim Iroko, ayaa ku eedeeyay booliiska in ay jabinayaan xaqa dastuuriga ee ah xurriyatul qowlka.

Dhanka kale af-hayeen u hadlay madaxwaynaha Nigeria Garba Shehu ayaa sheegay in madaxwayne Buhari uu ku qoslay sheekadan islamarkana cid waliba oo la xiriirinaysa arrintan ay tahay mid jaahilnimo muujinayso.

Mr Iroko oo la hadlay wargayska Vanguard ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in dacwadii loo haystay la tuuray uuna u mahadcelinayo intii taageertay.

Mr Iroko ayaa wadooyiinka la dhex maray Eygiisa oo labada dhinac ay kaga qoran tahay magaca Buhari .

Booliiska ayaa waxa ay sheegeen in ay ka baqeen in arrintani ay dadka iska horkeento,balse Mr Iroko ayaa sheegay in si qaldan loo fahmay.

"Eygeyda aan aadka u jecelahay ayaa waxa aan ku magacaabay Buhari, oo ah halyeeygayda....xushmada aan u hayo Buhari ayaa soo bilaabatay markii isaga oo militari ah madaxwaynaha ka ahaa dalka" .