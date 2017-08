Caruusad ninkeeda ula soo baxday bistoolad

Lahaanshaha sawirka MURFREESBORO POLICE

Caruusad reer Tennessee ah ayaa la xiray ka dib markii booliiska Maraykanku uu sheegay in ay bistoolad oola baxday ninkeeda oo ay saacado ka hor uun is guursadeen, iyadoo aan xataa iska bixinin dharkii arooska.

Kate Elizabeth Prichard, oo 25 jir ah ayaa xabsiga la dhigay iyadoo wali qabta dharkii arooska.

Waxaa lagu eedeeyay in ay bustooladda madaxa ka saartay ninkeeda ayna fargadda qabatay.

Buskooladda ayaa la sheegay in aysan rasaas ku jirin, balse waxaa lagu eedeeyay in ay rasaas soo gashatay markii dambe ayna hawada ku tijaabisay, arrintaas ayaana sababtay in ay kala cararaan dadkii arkayay.

Dad goobjoogeyaal ah ayaa arrintii sheegay waxaana goobi soo gaaray booliis.

Waxaa la sheegay in lamaanuhu ay khamri cabeen markaaas ka dibna murmeen.

Kyle Evans oo ka tirsan booliiska Murfreesboro ayaa sheegay Isniintii in caruuska iyo caruusadduba aysan gacan siinin booliiska si ay baaritaan ugu sameeyaan waxa dhacay.

Prichard ayaa lagu eedeeyay tacdi qoys oo halis ah waxaanse markii dambe lagu siidaayay 15,000 oo doolar oo damiin ah.