Maraykanka"2,000 oo dagaalyahanada IS ah ayaa ku hartay magaalaada Raqqa

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Dagaalka Raqqa

Sargaal sare oo Maraykan ah ayaa sheegay in Dagaalyahano ay tiradooda dhan tahay 2,000 oo ka tirsan kooxda isku magacaawday dowlada Islamka ay wali ku harsan yihiin magaalada Raqqa xilli uu socdo weerar xoogan oo lagu doonayo in dib loogu qabsdo magaaladasi oo ay ku xoogan yihiin (IS) .

Brett McGurk,oo ah ergayga gaarka ah ee isbahaysiga la dagaalama kooxda IS ,ayaa sheegay in xoogaga ay Maraykanka taageeraan tan iyo intii uu howlgalka bilaabmay bishii June ay gacanta ku dhigeen boqolkiiba 45 ka mid ah magaaladaasi

Waxa uu sheegay in ay kooxda imika u dagaalamayaan sidii ay naftooda u badbaadin lahaayeen lagana yaabo in intooda badan aysan magaalada nabad uga bixin.

Kooxda isku magacaawday dowladda islamka ayaa waxa ay magaalada Raqqa la wareegeen 2014,waxa ayna xilligaas sheegeen in ay tahay caasimada dowlada Khilaafada.

Xoogaga dimuqraadiyada Suuriya ee loo soo gaabiyo (SDF) ayaa si tartiibtartiib ah ugu siqayay magaalada tan iyo bishii November, waxa ayna howlgalada dib loogu qabsanayo bilaabeen 6 bishii June.

Ma cadda ilaa iyo imika tirada dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada Raqqa ,balse qaramada midoobe ayaa ku qiyaastay tirada inta u dhaxaysa 20,000 iyo 50,000 oo rayid ah.

Magaalada Raqqa oo gacantooda ka baxda ayaa waxa kooxda IS ku tahay dhabarjab wayn ka dib markii bishii aanu soo dhaafnay laga saaray magaalada Mosal oo ay aad ugu xooganaayeen.

Kooxdani mintidka ah ayaa waxa gacantooda ka baxday boqolkiiba 78 dhulkii ay gacanta ku hayeen dalka Ciraaq ,halka boqolkiiba 58 ka mid ah dhulkii ay haysteen Suuraya uu gacantooda ka baxay.