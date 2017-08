Qof magangalyo doon ah oo maydkiisa laga helay xarun ay Australia maamusho

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Sawir hore oo laga qaaday dad magangalyo doon ah oo ku sugnaa xarrunta dadka lagu hayo ee Manus Island ee Papua New Guinea

Qof magangalyo doon ah oo lagu hayay xarun ay maamusho Australia oo ku taalla jasiiradda Manus ayaa la helay isaga oo mayd ah.

Booliiska ayaa sheegay in maydka ninka laga helay meel u dhaw xarunta aan rasmiga ahayn ee qaxootiga ee East Lorengau, suxabnimadii Isniinta.

Waaxda socdaalka iyo ilaalada xadka ee Australia ayaa sheegtay in xukuumadda Papua New Guinean ay waddo baaritaan ku aadan geeridaas.

Booliiska PNG ayaa sheegay in ninkaas oo Iiraan ka yimid uu is dilay, inkastoo dad halkaas joogay ay ka biyadiideen arrintaas.

Magaca ninkaas ayaan wali la shaacinin.

Dadka magangalyo doonka ah ee Australia ku taga doomaha ayaa lagu xiraa xarun ku taalla jasiiradda Manus. Arrintaas ayaana ah siyaasad ay dawladaasi ku soo dhaqmaysay muddo dheer.

Australia ayaa sannadkii hore ogolaatay in ay xirto xaruntaas, ka dib markii maxkamadd PNG ay go'aaamisay in ay sharcidarro tahay in qaxooti lagu xiro halkaas.

Qolyaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ka dayriyay xaaladda xeryaha qaxootiga lagu hayo ee PNG iyo Nauru.

Xaruntan muranka dhalisayna waxaa lagu wadaa in la xiro 31 bisha Oktoobar.