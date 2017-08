Koox lacag ku qaata daminta dab ay iyagu shidaan!

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Dab ka kacay koonfurta jasiirada Sicily bishii lasoo dhaafay

Ciidamada ammaanka Talyaaniga ayaa gacanta ku dhigay 15 qof oo si iskood ah uga shaqeeya daminta dabka. Waxaana lagu eedeeyey in ay dab qabadsiiyeen qaybo kamid ah Koonfurta jasiirada Sicily.

Dadkan ayaa samayn jiray been abuur, si ay abaal marin dhaqaale uga helaan dawladda, waxayna sheegteen in ay 12 saacadood shaqeeyaan marka ay dawladdu ka codsato in ay dab damiyaan.

Waxaa la sheegayaa in hoggaamiyaha kooxdan uu aado gaarigiisa, halka inta kalena ay ku dhuuntaan kaynta si ay dabka u shidaan. Wakhti yar kadibna waxaa u yeera dawladda si ay gacan uga gaystaan daminta dabka.

Mid walba oo kamid ah kooxdan ayaa lasiiyaa saacadii lacag dhan 10 Euro oo u dhiganta 9 bound.

Talyaaniga ayaa waxaa ka jira kulayl daran oo mararka qaar gaara 40C.

Warbaahinta Talyaaniga ayaa sheegaya in saraakiisha jasiiradu ay baaritaanka sameeyeen kadib markii tirada dabku uu saddex jibaarmay, gaar ahaan marka kooxdan ay iyagu shaqada ku jiraan.

Talyaaniga, Portugal iyo Koonfurta France ayaa waxaa ka jira cimilo kulul xilligan xagaaga ah.

Dadkan la xiray ayaa lagu eedeeyey in ay dab qabadsiiyeen meel 105km u jirta Catania.