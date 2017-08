Codbixinta doorashada Kenya oo billaabatay

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Goobaha codbixinta ee doorashada guud ee waddanka Kenya ayaa la furay, waxaana doorashadan si dhow loo gala socdaa guud ahaan bariga Afrika iyo dunida oo dhan xili ay jirto cabsi laga qabo in natiijada doorashada ay ka dhashaan rabshado.

Ku dhawaad labaatan milyan oo dadka Kenya ayaa isku diiwaangaliyay in ay codadkooda dhiibtaan, wararka haatan nasoo gaarayana waxa ay sheegayaan in habeenkii xalay ahaa ay dadku bilaabeen in ay safaf dhaadheer u galaan goobaha laga codeynayo.

Waxaa jagada madaxwaynanimada ku tartamaya 8 musharax oo ay uga cadcad yihiin madaxwaynaha iminka xilka haya Uhuru Kenyatta iyo hogamiyaha mucaaradka Raila Odinga.

Inkasta oo mas'uuliyiintu gudiga doorashada ay xaqiijinayaan in doorashadu si cadaalad ah u dhici doonto hadana Raila Odinga ayaa walaac ka muujiyay shakiga laga qabo hufnaanta hanaanka codbixinta ee electronigada.

Todobaaadkii lasoo dhaafay masuul sare oo ka mid ah madaxda gudiga doorashada ayaa la helay meydkiisa iyada oo aan la faahfaain sababaha dhaliyay dilkiisa.

Madaxeynihii hore ee Mareyknakna Barack Obama ayaa sheegay in muran kasta oo ku xeeran doorashada loo xaliyo si nabad ah, iyada oo loo marayo hey'adaha waddanka iyo sharcigaba

Meelaha qaar dadku waxay billabeen inay safka galaan 1-dii habeenimo inkastoo ay codbixinta si rasmi ah u billaabatay 6-dii arroornimo.

Dadka Kenyanka ah ayaa waxa ay u codayn doonaan 6 jago laga soo billaabo madaxwaynaha ilaa golaha wakiilada degmooyinka.

Wararka doorashada Kenya 2017

Si uu musharaxa ugu guulaysto jagada madaxwaynaha wareega kowaad, waxaa looga baahan yahay boqolkiiba 50 lagu daray 1(50+1)oo ka mid ah codadka la dhiibtay.

Doorashadii aanu soo dhaafnay Mr Kenyatta ayaa ku guulaystay doorashada isaga oo helay 50.51 boqolkiiba halka Mr Odinga uu helay 43.7 boqolkiiba.

Haddii la waayo musharrax hela boqolkiiba 50 iyo hal cod , wareeg labaad ayaa la galayaa ,waxana ay tahay in doorashada wareega labaad la qabto mudo 30 maalmood gudahood ah.

Gudiga doorashada ayaa waxa ay sharciyan haystaan in muddo 7 maalmood gudahood ah ay ku dhhwaaqaan natiijada madaxwaynanimada.

Macluumaad ku saabsan doorashada

Doorashada guud ee Kenya ayaa wax ka qaybgalaya musharaxiin kor u dhaafaya 14,000 qof oo u tartamaya jagooyiinka kala duwan.

Boqolkiiba 45 ka mid ah dadka doorashadan Kenya codaynaya waxa ay da'dooda ka hoosaysaa 35 jir.

Tirada goobaha codadka laga dhiibanayo ayaa waxa ay dhan tahay 1451 xarumood .

Dhanka ammaanka waxaa loo diyaariyay in ay sugaan 180,000 oo askeri oo sugi doona ammaanka xilliga doorashada iyo ka dib ba.

Maxaa sababay in ay dad badan ka qaxaan Nairobi ka hor doorashada ?

Kenya oo xasiloon maalin ka hor doorashada

Toban sano kahor waxa jiray rabshado argagax leh oo ka danbeeyay doorashooyinkii waddanka ka dhacay, qofne ma doonayo inay soo laabtaan rabshadahaasi.

Laakiin sida ay aragtida codbixintu saadaalinayso labada murashax ee Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga aad ayay isugu dhaw yihiin, taas ayaa keenaysa baqdinta ah in dhibaato dhacdo.

Hadba sida uu u guuleysto hannaanka codeynta ee computer-da ee guddiga madaxabannaan ee doorashooyinka iyo xuduuddaha (IEBC) ayaa muhiim u ah in loo arko doorashadan in ay ku dhacday si xor iyo caddaalad ah. Haddii hannaankan uu guuldaraysto sidii dhacday 2013, waxa codadka lagu tirin doonaa gacanta, taasina waxay wadanka u horkici doontaa si aan shaki ku jirin in qofka laga adkaado uu dood ka keeno natiijada.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Muuqaal ku saabsan ahmiyadda doorashada kenya

2013-kii Raila Odinga waxa uu dacwad u gudbiyay maxkamadda isagoo ka cabanayay in doorashada la xaday. Xiligan waa markiisii afaraad, waxayna u muuqataa iskudaygisii ugu danbeeyay ee ku noqonayo madaxweyne, waxa suurtagal ah inuu ku baaqo in taageerayaashiisa ay wadooyinka isugu soo baxaan haddii uu arko in codadka doorashada la xaday.