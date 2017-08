Maamulka Trump oo difaacay in uu ka aamusay weerarkii masaajidka Minissota

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Ma jirin cid wax ku noqotay weerarka Dar Al Farooq Islamic Center

Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in ay ka hadli doonaan weerarkii lagu qaaday misaajid ku yaalla Minnesota.

Sebastian Gorka, oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee aqalka cad ayaa sheegay in ay arrintan ka hadli doonaan marka baaritaanada la soo gabagabeeyo.

Sebastian,ayaa sheegay in aqalka cad ay sugayaan in bal laga yaabo weerarkaasi in uu ahaa mid aan waxba ka jirin lagana yaabo in u jeedoyiin gaar ah laga damacsanaa.

Laanta danbi barista Maraykanka ee FBI ayaa baaraysa weerarka oo uu gavanatooraha Minnesota Mark Dayton uu ku tilmaamay fal danbiyeed argagixiso.

Dadka dhaliilaya xukuumada Maraykanka ayaa waxa ay farta ku fiiqeen in Mr Trump uu si degdeg ah uga jawaabay weerarkii argagixisada ee London balse uusan wali ka hadlin weerarkii masaajidka Minnesota .

Maalintii Sabtida ayay ahayd markii uu qarax ka dhacay misaajidka Dar Al Farooq Islamic Center oo yaalla Minneapolis.

Ma jirto cid wax ku noqotay weerarkaasi ,hasa yeeshee waxa burbur xoogan uu ka soo gaaray xafiiska imaamka masaajidka.