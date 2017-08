Dhul gariir xoog leh oo ku dhuftay Shiinaha

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Dadka ayaa dareemay dhul gariirka oo ka dhacay meel dhowr km u jirta

Ku dhowaad 19 qof ayaa dhimatay tobonaan kalena waa dhaawcmeen kadib markii dhul gariir cabirkiisu yahay 7 digrii uu ku dhuftay gobolka Sichuan ee dalka Shiinaha.

Hay'adda odorosta isbedelka dhulka ee Maraykanka ayaa sheegtay in dhul gariirku uu ka dhacay waqooyiga Sichuwan, halkaas oo ah meel ay dadku ku yaryihiin.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Kooxaha gurmadka ayaa baadi goob ugu jira dad ka bad baaday dhul gariirka

Wakaaladaha wararka ee Shiinaha ayaa sheegaya in laga yaabo in tirada dadka ku dhintay dhul gariirkan ay kor u kacdo.

Gobolkan ayaa ah meel inta badan ay ka dhacaan dhul gariiradu, waxaana sanadkii 2008-dii ku dhintay 70 kun oo qof, kadib markii sidan oo kale uu dhul gariir ka dhacay.

Muuqaalo laga soo duubay halka uu ka dhacay dhul gariirku ayaa muujinaya dhismayaal ay dhibaato soo gaartay, waxaana meelaha sida wayn ay uu saamaysay kamid ah seerooyin si gaar ah loo ilaaliyo.

Dadka deegaanka ayaa ku warramaya in dhul gariirkan uu ka xoog badanyahay kii dhacay 2008-dii. Waxaana saraakiisha caafimaadku sheegayaan in laga yaabo in khasaaraha nafeed ee ka dashay uu intaas kasii badan karo.

Kooxaha gurmadka deg-dega ah ayaa sheegaya in ay wakhti qaadan doonto inta laga ogaanayo khasaaraha kama danbaysta ah ee ka dashay dhul gariirka.