Wiil uu awood u yahay Idi Amin oo xildhibaan ka noqdey Uganda

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Tabeelo muujinaya ololaha doorashada Musavani

Wiil uu awoow u yahay madaxweynihii hore ee kaligii taliska ah ee Uganda Idi Amin ayaa ku guuleystey kursi baarlamaan dalkaasi Uganda kadib doorasho ku celis ah oo dhacday.

Taban Amin ayaa kasoo galay degmada Kibandha ee waqooyiga dalkaasi kadib markii maxkamadda sare ee dalkaasi ay waxbo kama jiraan kasoo qaaday doorasho horey u dhacday oo uu isaga ku guuleystey. Markii doorashada lagu celiyey ayaa la waayay cid la tartanta, sidaasi ayuuna markale ku guuleystey xildhibaanimadda.

Taban Amin ayaa waxa uu ka tirsanyahay xisbiga talada haya ee NRM ee madaxweyne Yuweri Musavani.

Musavani ayaa waxa uu qeyb ka ahaa afgambigii ciidamada ay ku sameeyeen Idi Amin sanadkii 1979-dii, kaasi oo ay soo abaabushey dowladda Tanzania.

Horey waxaa u jirey muran la xiriira doorashadiisa, kadib markii ninkii la tartamayay uu ku eedeeyey in uusan ahayn codeeye diiwaangashan, islamarkaasina shahaadooyinkiisa waxbarasho uu ku qoranyahay magac ka duwan kan uu ku tartamayo.

Balse maxkamadda sare ayaa sidoo kale xukuntey in eedeymaha loo jeediyey aysan ahayn kuwa ku filan in Taban looga hor istaago in uu markale tartamo.

Taban ayaa leh dhammaan astaamihii iyo qaabkii awoowgiis oo mar ahaa nin aad looga baqo.