Xildhibaannada baarlamaanka Hirshabeelle oo wada mooshin ka dhan ah Madaxweynahooda

Wasiirka boostada iyo isgaadhsiinta Hirshabeelle, Cabdilaahi Axmed Cadow, isla markaana ah xubin ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedkaas ayaa iska casilay xilkii wasiirnimo. Waxaa uu noqonayaa wasiirkii ugu dambeeyay iscasilaadda isdaba socota ee wasiirrada maammul goboleedkaasi.

Waxaanu ku eedeeyey xukuumadda maamul goboleedkaas in ay fadhiid noqotay. Waxa kale oo jira in xildhibaano ka tirsan baarlamaanku ay wadaan mooshin ay ku damacsaniyiin in xilka kaga xayuubiyaan madaxweynaha maamul goboleedkaas.

Hadaba xildhibaan Cadow ayaa khilaafka dhex yaal xukuumadda iyo golaha baarlamaanka uga waramay Axmednagaashe oo marka hore waydiiyey sababta uu isku casilay.