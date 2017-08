Ra'iisulwasaare ku xigeenka Australia 'oo dhalasho kale haysta'

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Barnaby Joyce ayaa arrintan ku wareejinaya maxkamadda sare

Ra'iisulwasaare ku xigeenka dalka Australia Barnaby Joyce ayaa shaaca ka qaaday in laga yaabo in uu leeyahay dhalasho New Zealand ah.

Dadka labada dhalasho haysta ayaan loo ogolayn in ay ka shaqeeyaan xafiisyada dadwaynaha sida uu dhigayo dastuurka Australia.

Joyce ayaa sheegay in uu maxkamadda sare ee dalka waydiisan doono xallinta arrintan, ka dib markii uu helay talo qaanuun oo sheegaysa in uusan wax gaf ah gaysanin.

Haddii shaqada laga joojiyo Joyse xukuumadda Ra'iisalwasaare Mancolm Turnbull ayay soo foodsaaraysaa halis ku aadan halis ku aadan sii haynta awoodda.

Si kastaba ha ahaatee Joyce ayaa sheegay in loo shaagay in uu haysto wax uu ku andacoon karo oo xoog badan, uuna sii hayn doono xilka Ra'iisulwaasre ku xigeennimada.

Joyce ayaa ah masuulkii u dambeeyay ee ay soo wajahdo fadeexad labo dhalasho la xiriirta, iyadoo ay kuwo kale uga sii horreeyeen.

Labo senetor oo kala ah Scott Ludlam iyo Larissa Waters, ayaa bishii hore is casilay arrimo labo dhalasho la xiriira awgeed.

Labo senator oo kale oo kala ah , Matt Canavan iyo Malcolm Roberts ayay maxkamadda sare iyagana go'aan ka gaaridoontaa arrintooda.