Waa sidee xaaladda Kenya ee maanta?

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY Image caption Boolis badan ayaa la geeyay xaafadda isku raranka ee Kibera

Waxaa si tartiib ah caadi ugu soo laabanaya noolasha deegaannada uu ku xooggan yahay mucaaradka Kenya, gaar ahaan xaafado ka tirsan Kisumu iyo Nairobi, ka dib rabshadihii ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay.

Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, oo shalay la hadlay dadka xaafadda isku raranka ah ee Kibera, ayaa ugu baaqay in maanta oo Isniin ah aanay shaqa tegin, asagoo baaqaasi sabab uga dhigay waxa uu ku tilmaamay doorashadii looga shubtay iyo arxan darro uu ku eedeeyay booliska.

Weriye BBC ka tirsan oo ku sugan Kisumu ayaa kusoo warramaya in qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee magaaladaasi ay maanta furan yihiin.

Image caption Kisumu

Dhanka kale caasimadda Nairobi ayaan u saxmad badneyn sidii looga bartay maalmaha Isniinta ah, taasoo ka dhigan in dadka qaar aanay weli shaqooyinka ku laaban.

Ma cadda in arintan ay jawaab u tahay baaqii Raila ee ahaa in maanta aan shaqooyinka la aadin, ama in qaar ka mid ah dadka aanay weli kasoo laaban deegaannadii ay ka codeeyeen.

Magaalo xeebeedka Mombasa ayaa waxaa laga soo warramayaa in noolashu caadi kusoo laabatay, inkastoo ay tahay meel uu taageero badan ku leeyahay isbahaysiga mucaaradka ah ee NASA.

Image caption Mombasa

Raila Odinga ayaa ku doodaya in looga shubtay doorashadii Kenya ka dhacday 8-dii bishan, inkastoo eedeyntaasi ay beeniyeen gudiga doorashooyinka iyo korjoogayaasha shisheeye ee madaxa bannaan.

Haseyeeshee booliska Kenya ayaa lagu eedeeyay in awood xad dhaaf ah ay u adeegsadeen dad ka mudaharaadayay natiijada doorashada, rabshadahaasi oo dad ku dhinteen.