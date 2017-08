Hindiya oo musaafurineysa qaxootiga Rohingya

Lahaanshaha sawirka Reuters

Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini`aadamka ee ku sugan dalka Hindiya ayaa walaac ka muujiyay wararka sheegaya in xukuumadda Delhi ay dooneyso inay dalkeeda ka musaafuriso kumannaan qaxootiga Muslimiinta Rohingya.

Hay`adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in qaxootigu ay la kulmeen tacaddi markii ay ku laabteen Myanmar. Wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Kren Rijiju ayaa baarlamaanka u sheegay toddobaadkii hore in dowladda dhexe ay amartay in la musaafuriyo muhaajiriinta sharci-darrada dalkaasi ku galay—oo ay ku jiraan qowmiyadda Rohingya.

Hay`adda arrimaha qaxootiga ee QM ayaa sheegtay in Hindiya aysan saxiixin heshiiskii qaxootiga ee sanadkii 1951, balse in qaxootiga dib loo celiyo ay ka soo horjeeddo shuruucda caalamiga ah.

Qiyaastii 40,000 oo qaxootiga Rohingya ayaa ku sugan dalka Hindiya, UNHCR ayaa kaarar aqoonsi siisay ilaa 16,500 oo qaxootigaasi ka mid ah.