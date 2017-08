Madaxwaynaha Venezuela oo amray in militariga dalkaasi ay dhoolatus sameeyaan

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Nicolás Maduro

Madaxwaynaha dalka Venezuela Nicolás Maduro ayaa amar ku bixiyay in militariga dalkaasi ay sanmeeyaan dhoolatus Militari ka dib markii madawxayne Donald Trump uu ka hadlay in laga yaabo in faragalin militari ay ku sameeyaan dalkaasi.

Khudbad uu ka jeediyay telafishinka dalkaasi ayuu Maduro ku sheegay in ay tahay in dadka Venezuelan ay u diyaar garoobaan in dalka ay ka difacaan waxa uu ugu yeeray gumaysiga.

"Dhulka Venezuela waa mid barakaysan waana in aysan taaban gumaystayaal,"ayuu yiri Mr Maduro.

Dhoolatuska militari ayaa lagu wadaa in uu dhaco 26 ilaa 27 bishan August.

Mr Trump ayaa jimcihii ka digay in Maraykanka waxyaabaha ay ka baaraandagayan ay ka mid tahay in tillaabo militari laga qaado dalka Venezuela .

Hadalka madaxwayne Trumpa ayaa waxa canbaareeyay wadamada kale ee Latin America iyo sidoo kale mucaaradka Venezuelan.

Dalka Venezuela ayaa waxaa ka aloosan dhibaato siyaasadeed waxaana dalkaasi ka socda dibad baxyo looga soo horjeedo dowlada oo ay ku naf waayeen 120 qof .

Kumanaan qof ayaa u dhag raariciyay baaqii madaxwayne Nicolas Maduro ee ahaa in ay isugu soo baxaan wadooyiinka si ay Maraykanka ugu muujiyaan in ay ka soo horjeedaan.