Sheekh Mukhtaar Rooboow “Alshabaab waxaan ka baxay 5 sanno ka hor”

Image caption Sheekh Mukhtaar Rooboow oo saxaafadda kula hadlay Muqdisho

Sheekh Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur ayaa maanta warbaahinta kula hadlay hotel ku yaala magaalada Muqdisho, wuxuuna shaaciyey markii ugu horeysey fikirka uu ka aaminsanyahay Alshabaab.

Rooboow oo isu soo dhiibay dowladda federaalka ayaa saxaafadda u akhriyey war saxaafadeed qoraal ah oo sidoo kale la qeybiyey, oo ay ku qornaayeen afar qodob, waxaana ka mid ah

"In aan isaga baxay xubinna ka ahayn ururka Alshabaab muddo 5 sano iyo 7 bilood ah, sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan faham iyo khilaaf caqiido ku qotomo oo ku saabsan arrimo aanan diinta, dadka iyo dalka u adeegeynin" ayuu yiri Rooboow.

Dhanka kale Rooboow ayaa sheegey in ay wadahadalo u socdaan dowladda federaalka, uuna rajaynayo in ay wax wanaagsan kasoo baxaan.

Sida uu ku waramayo wariyaheena Muqdisho , in uu warbaahinta ka sheego fikirkiisa in uu Alshabaab ka baxay ayaa waxa ay shuruud u ahayd in heshiis kama dambeys ah lala saxiixdo Rooboow, shuruudaas oo uu horey u diidey Xassan Daahir Aweys oo wali dowladda u xiran.

Rooboow ayaa waxa uu sheegey in uu dhawr jeer lagu weeraray dhulkii miyiga ahaa ee uu ku dhuumanayay, uuna iska difaacay, isaga oo ugu dambaystiina u mahadceliyey dowladda Soomaaliya.

Miiskii uu shirka jaraa'id ku qabtay ayaa waxaa lagu gogley calanka Soomaaliya, taasi oo ka duwan ficiladii horey loogu bartay.

Image caption Saxaafadda Muqdisho

Waa kuma Rooboow?

Sheekh Mukhtar Robow wuxuu ka mid yahay aasaasayaashii ururka Al-Shabaab oo in ka badan 10 sano ka dagaallameyso Soomaaliya.

Wuxuu ahaa taliye ku xigeenkii Midowgii Maxaakiimta oo 2006-dii ka adkaaday isbeheysigii dagaal oogayasha Muqdisho.

Abuu Mansur Roobow wuxuu ka mid noqday hoggaamiyayaashii Al-Shabaab ee soo caanbaxay ka dib markii Maxaakiimtii laga saaray Muqdisho, dhammaadkii 2006-dii.

Wuxuu noqday afhayeenka iyo ku xigeenka kooxdan, 2007-dii, isaga oo ka hadli jirey fagaarayaasha dadka la'isugu keeno iyo waliba saxaafadda.

Laakiin waxaa loo arkay in Rooboow uu xagga aragtiyada ka dabacsanaa hoggaamiyeyaashii kale ee mayalka adkaa ee Alshabaab, islamarkaasina ay ku jirtey waddaniyad sida la sheego.

Waxaa xitaa la sheegey in uu Rooboow ka qeybgalay shirkii Asmara ee la'isugu geeyey siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Shariif Xasan Sheekh aadan oo markii dambe dalka madax ka noqdey.