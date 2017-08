Wasiirka caddaaladda ee Australia oo diiday in uu haysto dhalashada UK

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Wasiirka caddaaladda ee Australia Michael Keenan ayaa diiday in uu haysto dhalasho kale oo Britain ah, ka dib markii uu noqday qofkii u dambeeyay ee ay soo wajahdo fadeexadda labada dhalasho.

Xildhibaannada iyo Senetarada Australia ayaan loo ogolayn in ay labo dhalasho qaataan.

Shan siyaasi oo kale oo Australian ah ayay maxkamaddu go'aan ka gaaraysaa in ay xaq u leeyihiin in ay xilka sii hayn karaan, ka dib markii la sheegay in ay dhalashooyin kale haystaan.

Keenaan ayaa sheegay in uu ka tanaasulay dhalashadii Britain sannadkii 2004tii ka hor intii uusan ka mid noqonin baarlamaanka.

"Waxaan ahay muwaadin Australian ah, dhalasho dal kalana ma haysto" ayuu ku soo qoray Twitterka.

Warbaahinta Fairfax Media ayaa ku warrantay in Keenan ay labo maalmood ku qaadatay in uu xaqiijiyo in uu ka muwaadinnimadiisa kale.

Ilaa haddana ma uusan shaacinin dhukumantiyo muujinaya in uu ka tanaasulay dhalashadiisii kele.

Keenan ayaa ku dhashay Australia balse dhalashada Britain ayuu ka dhaxlay aabihii oo ku dhashay magaalada Durham ee dalka Britain.

Waa wasiirkii saddexaad ee ay soo foodsaarto eedayntan oo kale.

Waxaa ka mid ah masuuliyiinta eedan loo haysto Barnaby Joyce oo ah Ra'iisulwasaare ku xigeenka dalka Australia.

Joyce iyo Keenan ayaa ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka, waxaana hal xubin oo kali aqlabiyad ku tahay xukuumadda Ra'isulwasaaare Malcolm Turnbull.

Haddii la xukumo in qof ka mid ah dawladda uu sharci darro ku hayay jagana, waxay horseedi doonta qaab cusub oo halis galin kara in uu awoodda sii hayo Turnbul.