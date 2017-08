Khatarta argagixisada ee soo wajahaysa UK oo korodhay

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption IS waxa ay sheegeen weerarkii Barcelona 17 August

Khatarta argagixiso ee soo wajahaysa dalka UK ayaa sare u sii kacday xilli kooxda isku magacaawday dowladda Islamka ay gacantooda ka baxayso dhulkii ay gacanta ku hayeen ee Ciraaq iyo Suuriya.

Sida uu sheegay wasiirka amniga Ingriiska Khatarta argagixiso ee UK uga imanayasa kooxda IS ayaa ah mid korodhay.

Ben Wallace ayaa sheegay in kooxaha xagjirka ah ay isku dayayaan in ay weeraro ka gaystaan UK sababtoo ah buu yiri in qaarkood ay u suuragali waysay in ay ku biiraan IS qaar kalana ay ka soo laabteen dhulka ay koooxahan haystaan dib na ay ugus oo laabmeen Britain.

Waxa uu sheegay in dalalka Yurub ay kooxaha argagixisada ka gaysanayaan weeraro joogto ah .

Mr Wallace ayaa dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in wax badan laga fahmo barnaamijka ka hortaga iyo la dagaalanka argagixisada.

Hadalka masuulkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay kooxda IS sheegteen masuuliyada weerarkii Barcelona 17 August,halkaasi oo 13 qof ay ku dhinteen.

Kooxda argagixisada ee IS ayaa ciidamad Ciraaq waxa ay ka qabsadeen bsihii aanu soo dhaafnay magaalada Mosul oo ay ku xooganaayeen,halka uu socdo howlgal kooxda looga qabsanayo magaalada Raqqa.

IS ayaa waxa ay sanadii 2014 qabsadeen magaalada Raqqa waxa ayna sheegeen in ay tahay caasimada ururka.

Mr Wallace ayaa u sheegay BBC: "Waxa aan u malaynayaa in wali khatarta ay sii kordhayso ,waxaa taasi sabab u ah kooxda IS oo sii burburaysa iyo dhulkii ay haysteen oo gacantooda ka baxaya".

"Waxa aan u malaynayaa in labadaasi arimood ay tahay sababta ay khatartooda u sii kordhoyso." ayuu yiri Mr Wallace.

Wasiirka amniga ayaa dhanka kale xusay in ay muhim tahay in dadka ay la shaqeeyaan barnaamija la dagaalanka iyo ka hortaga argagixisada ee dowlada,kaasi oo looga gol leeyahay in lagu joojiyo xagjirnimada.

Mr Wallace ayaa intaa ku daray in uu amray in shacaka macluumaad badan laga siiyo barnaamijka ka hortaga argagixisada iyo guulaha laga gaaray si shacabka ay uga qayb qaataan.