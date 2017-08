Mas’uul sare oo isu casiley tareeno ku qalibmay Hindiya

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Shilalka tareenada Hindiya oo kordhaya

Madixii wakaaladda tareenada dalka Hindiya ninka lagu magacaabo AK Mittal ayaa shaqada iska casiley kadib labo shil tareen oo dhacay muddo shan maalmood gudahood gobolka waqooyiga ku yaala ee Uttar Pradesh.

Shilkii ugu dambeeyey ayaa waxaa ku dhintey 23 qof, 156 kalana waa ay ku dhaawacmeen, halka shilkii ka horeeyey ay ku dhaawacmeen dad dhan 70 qof.

Suresh Prabhu oo ah wasiirka tareenada Hindiya ayaa isaguna aqbalay mas'uuliyadda shilalka dhacay, wuxuuna sheegey in uu gudbisey is casilaadiisa, balse loo sheegay in uu sugo xoogaa.

Iscasilaadda Mittal ayaa imanaysa xili ay qalibmeen illaa sagaal tareen oo ka tagay degmo ka tirsan Uttar Pradesh, kuna sii jeedey magaalada caasimadda ah ee Dehli.

Shilalka tareenka waa wax iska caadi ah dalka Hindiya, halkaasi oo kaabayaasha iyo qadadka tareenada ay aad u duugoobeen.

Sida lagu sheegay xog ay wasaaradda soo bandhigtey illaa 104 shil ayaa la diiwaangaliyey intii labadii sanno ee lasoo dhaafay.

Tirakoobka tareenada Hindiya

11,000 oo tareen ayaa Hindiya ka shaqeeya maalin kasta, 7,000 oo ka mid ah ayaa ah kuwa dadka rakaabka qaada.

Qadka tareenka ama waddada tareenka waxa ay dherer ahaan dhantahay 108,706 km.

23 milyan oo qof ayaa maalin kasta raacda tareenada Hindiya

Seddex meelood hal meel tareenada Hindiya ayaa koronto ku shaqeeya

Sannadkii hore 150 qof ayaa ku dhimatay shilal dhacay , wuxuuna noqday shilkii dadkii ugu badnaa ay ku dhinteen muddo 14 sanno ah.

Tareenada qalibma ama qadka ka baxa ayaa ah kala bar shilalkii dhacay.

Daraasad la sameeyey sannadkii 2015-kii ayaa lagu sheegey in 4,500km oo ka mid ah waddada tareenka loo baahanyahay in la dayactiro sannad kasta, balse dhaqaale yari awgeed ayaa howshaasi gaabis ka dhigay, iyada oo 2,100km oo kaliya la dayactirey sannadkii 2015-tii.

