Mareykanka oo hakiyay lacago uu siin jiray milatariga Masar

Dowlada Masar ayaa dhaliishay go'aanka uu Mareykanku ku hakiyey 195 milyan oo doolar oo qayb ka ah taageeradii uu malateriga Masar siin jirey.

Mareykanka ayaa arrintaa u aaneeyay madaxweynaha Masar Cabdifitaax Al-Siisi oo dhawaan saxiixay sharci adkeynaya in hay'adaha aan dowliga ahayn ay dalkaasi ka shaqeeyaan.

Dowladda Masar ayaa lagu dhaliilaa in ay cabburiso shacabka iyo ururada bulshada ee dhaliila dowladda, waxaana tallaabada Mareykanka looga gol-leeyahay in cadaadis lagu saaro xukuumadda Al-Sisi in ay dhowrto xaquuqul insaanka iyo xorriyadda hadalka.

Arrimahaasi ayuu weriyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caate wuxuu ka wareystay Axmed Sheekh Maxamed (Axmed Tiir) oo ka faalooda arrimaha Caalamka Islaamka iyo Carabta.