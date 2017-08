Brazil oo qayb ka mid ah keymaha Amazon ka dhigeysa dhul macdanta laga qodo

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dhulkan ayaa waxaa oodday dowladdii milatariga ahayd sanadkii 1984

Dowladda Brazil ayaa burburisay dhul weyn oo ku yaalla keymaha Amazon si looga dhigo goob macdanta laga qodo.

dhulkan, oo cabbirkiisu yahay 46,000 sq km (17,800 sq meyl), ayaa isku xira gobollaha waqooyi ee Amapa iyo Para, waxaana loo maleynayaa inuu qani ku yahay dahabka iyo macdan kale.

Dowladda ayaa sheegtay in si sharci ah loo ilaalin doono sagaal meelood oo dhul la dhowro ah .

Balse dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ayaa walaac ka muujiyay in dhulkaasi si xun loo isticmaalo.

Dikreeto ka soo baxday madaxweyne Michel Temer ayaa lagu burburiyay dhul la ilaaliyo oo loo yaqaanno (Renca).

Cabbirka dhulka ayaa ka weyn dalka Denmark, waxaana 30% ka mid ah loo adeegsan doonaa macdan-qodid.

Wasaaradda macdanta iyo tamarta dalkaasi ayaa sheegtay in dhulalka keymaha la ilaaliyo aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin.

Waxay wasaaraddu xustay in tallaabadan looga gol leeyahay in lagu soo jiito maalgashiga, iyo in dhaqaale loogu abuuro dalkaasi, iyo sidoo kale in shaqooyin iyo dakhli loogu abuuro bulshada dalkaasi.

Balse senator mucaaradka ka tirsan oo lagu magacaabo Randolfe Rodrigues ayaa ku sheegay tallaabadaasi weerarkii ugu weynaa ee lagu qaado keymaha Amazon 50-kii sano ee la soo dhaafay.

MaurĂ­cio Voivodic, oo ah madaxa waaxda arrimaha deegaanka WWF ee dalka Brazil, ayaa ka digay in dhulkaasi oo macdan laga qodo ay horseedi karto nabaad-guur, burbur gaara ilaha biyaha iyo dhibaatooyin kale oo deegaanka saameyn ku yeelata.