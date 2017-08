Gawaarida is wada oo wadooyinka Britain lagu tijaabinayo

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Netherlands ayaa tijaabisay labo gaari oo xamuul ah oo tiknoolajiyadan adeegsanaya

Kolonyo baabuur xamuul ah oo aan badnayn oo qayb ahaan uusan darawal wadin ayaa lagu tijaabin doonaa wadooyinka waawayn ee Britain dhammaadka sannadka soo socda, sida ay dawladdu ku dhawaaqday.

Qadaraaska tijaabadaas waxaa la siiyay Transport Research Laboratory

Ilaa saddex gaari oo isla socda ayaa safar gali doona iyadoo xawaaraha iyo bireegga uu jaangoyn doono gaariga koobaad.

Laakiin masuul u hadlay AA ayaa sheegay in ay jiraan walaac dhanka badqabka ah

Waaxda cilmibaarista gaadiidka ee TRL ayaa bilaabaysa tijaabada gawaaridan xamuulka, iyada oo la filayo ay wadooyinka waawayn u wareegaan dhammaadka sannadka 2018ka.

Dawladda ayaa ballanqaadaysay mashruucan oo kale tan iyo sannadkii 2014kii.

Tusaale ahaan Sannadkii hore ayay dawladdu ballan qaaday in ay doonayso in ay billawdo tijaabada gawaaridan is wada, balse waxaa baajiyay markii ay shirkadaha sameeya gawaarida xamuulka ah ee Yurub ay diideen in ay ka qaybqaataan.

Waaxda cilmibaarista ee TRL ayaa ku dhawaaqday shirkadda hadda kala shaqaynaya tijaabadan waxayna kala yihiin