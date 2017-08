Ciidamada Ciraaq oo guulo ka sheegtay dagaalka magaalada Tal Afar

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Magaalada Tal Afar qayb ka mid ah

Ciidamada Ciraaq ayaa isku sii balaariyay magaalada Tal Afar xilli awooda kooxda la baxday dowlada Islamka ay sii liicayso.

Ka dib todobadyo dagaal xooggan uu ka socday halkaasi ayaa janaralka hogaaminaya howlgalka waxa uu sheegay in mar kale calanka qaranka laga taagay magaaladaasi.

Hasa yeeshee Abdulamir Yarallah ayaa qiray in dagaal uu wali ka socdo duleedka wuqooyi ee magaalada Tal Afar.

Wariyaha BBC ee Ciraaq ayaa sheegaya in dwolada ciraaq ay rajaynayso in ay ku dhawaaqdo maalmaha soo socda in guul laga gaaray duulaanka magaaladaTal Afar.

Magaala Tal Afar ayaa la oran karaa waa magaaladii ugu danbaysay ee sida wayn ay ugu xooganaayeen kooxda IS

Balse kooxda la baxday dowlada Islamka ayaa wali gacanta ku haya gooba ku yaalla xuduuda Suuriya iyo Ciraaq.

Kooxda IS ayaa sidoo kale wali gacanta ku haysa magaalada Hawija oo ah magaalo ku taalla meel u dhaxeysa caasimada Baqdaad iyo magaalada Mosal.