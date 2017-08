Dad ku dhintay dhiiqo ku duntay Uganda

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dhiiqo soo duntay hadda ka hor bariga Uganda oo 18 qof ay ku dhinteen. Geedaha ayaa la jaray si loo raadiyo dad badbaaday.

Ilaa 4 qof ayaa la soo sheegay in ay ku dhinteen dalka Uganda, ka dib markii dhiiqo ay ku soo duntay degmada Sironko ee bariga dalkaas Isniintii.

Wargayska the daily monitor ayaa sheegay in guddoomiyaha degmada, Moses Wamoto Kigai, uu sheegay in dadka dhintay ay degganaayeen tuulada Masaba. Wuxuu intaa ku daray in dhowr qof la la' yahay.

"Dhul go' xoog leh ayaa ka dhacay degmada Sironko, kaasoo ay ku dhinteen tiro aan la ogayn oo dad ah, halka qaar kalena la la' yahay. Waxaa kale oo aan haynaa warar sheegaya in qaar kale ay ku barakaceen" ayuu yiri Wamoto.

Sida ay sheegayaan dadka deegaanka iyo saraakiisha ciidanka, waxaa jira guryo dumay, xoolo aasmay, iyo ugu yaraan 200 oo qof oo ku barakacay.