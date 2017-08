Lixdan jirka jirdhiska ku caafimaaday

Lahaanshaha sawirka STEPHANIE ROBINSON Image caption Graham hadda waxa uu u egyahay sidii ciyaartooy oo kale

Jirdhiska waxaa caan ku ah dhalinyarada, balse ka waran qof 60 jir ah oo noloshiisii aanan samaynin wax jimicsi ah ama jirdhis ah ?

Graham Ward waa nin 60 jir ah , waxaana laga heley xanuunka macaanka isaga oo da'daas ah, kaasi oo uu ka qaaday sanado uu cunayay cunto badan iyo shaqo murug miiran ah

In cudurkan lagu sheegay waxa ay u ahayd fariin qeylo dhaan ah oo hurdada ka toosisey, waxaana arrinka oga sii daray xaaskiisa oo markii horeba sii xanuunsanayd, una baahnayd caawintiisa.

Graham kaligiis ma ahan, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka UK, 42% boqolkiiba ragga da'doodu u dhaxayso 45 illaa 64 waxa ay qabaan xanuuno kala duwan sida macaanka ama wadne xanuunka.

Warbixinta waxa ay dadka ku dhiirogalineysaa in ay dadka sameeyaan jimicsi joogto ah si caafimaadkooda uu wax badan isaga badalo.

Graham ayaa ka mid ah dadka taladaas qaatay, wuxuuna gabi ahaanba badalay noloshiisa sidii ay ahayd markii hore.

"Dharka waxa ay igu ahaayeen ciriiri, waxaanan markasta maqlayay sida cayilnaanta ay ugu darantahay caafimaadkayga" ayuu yiri Graham.

Lahaanshaha sawirka SUPPLIED Image caption Graham waxa uu ahaa nin cayil dartiis uu dharka ku yaraado

Waxa uu sheegay in uu ku qasbanaaday in uu wajoho xaqiiqda, isaga oo yiri "Marka uu qof hortaada taaganyahay, ee uu ku leeyahay waakan waa adigii, waa ay adagtahay in aad iska qariso".

Waxa uu bilaabay socod joogto ah iyo in uu buuraha fuulo, isaga oo waliba dhibsanaya, sababtoo ah dhaqtarkiisa ayaa ku waaniyay in uu ku biiro koox dad ah oo socod sameeya

Wuxuu lugeeyey masaafo dhan 1.9 mile, wuxuuna sheegay in ay ka baxday cabsidii oo dhan, isaga oo markii dambe socodkiisa gaarsiiyey 5 mile.

Waxa uu isticmaalayay mashiin yar oo u tirakoobta talaabooyinkiisa, waxaana looga baahnaa 100,000 talaabo maalin kasta.

Waxaa markii dambe biloowday in culeeskiisa uu aad isu dhimo, wuxuuna socdaa illaa 150,000 talaabo.

Lahaanshaha sawirka SUPPLIED Image caption Muddo ka dib Graham waxa uu socon jirey masaafo dhan 8 km

Jir ahaan oo kaliya ma ahan isbadalka ku dhacay Graham, ee sidoo kale caafimaad ahaan xitaa .

Marka uu la ciyaarayo caruurta uu awoowaha u yahay waxa uu sheegay in ay iyaga ka hor daalaan.

Tani waxa ay muujinaysaa in mararka qaarkood caafimaadka uusan kaliya ku jirin dawada, ee sidoo kale ay tahay hab nololeedkaada iyo cuntada aad cunto, waxaana mararka qaar lagama maarmaan ah in aad qaado talaabooyin adag.