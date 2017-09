Faransiiska oo ka dayriyay gantaallada Kuuriyada Waqooyi

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa ka digay in ay macquul tahay in Kuuriyada Waqooyi ay samaysato gantaalada riddada dheer billaha soo socda.

Isaga oo la hadlaya Idaacadda Faransiiska ee RTL, ayuu Yves Le Drian sheegay in xaaladda gobolkaas ka taagan ay tahay mid aad halis u ah.

Wuxuu sheegay in in Kuuriyada Waqooyi ay dajisatay qorshe ay ku samaysanayso gantaallo xambaara nukliyeer.

Wuxuu sheegay in marka Kuuriyada Waqooyi ay awoodo in ay weerarto Maraykanka iyo xaqiiqatan Japan iyo Shiinaha in markaas ay xaaladdu adkaan doonto.

Le Drian wuxuu intaas ku daray in Shiinuha oo ah xulafada u wayn ee Kuuriyada Waqooyi in ay waajib ku tahay in uu wax badan ka qabto dublamaasiyadda si loo xalliyo dhibaatadda gantaallada.