Ciidammada Soomaaliya oo dib ugu laabtay deegaanka Buulo-Guduud

Image caption Qaar kamid ah ciidammada qalabka sida ee Soomaaliya

Waxaa deggan xaaladda deegaanka Buulo-Guduud waxaana ciidammada dowladda Soomaaliya ay dib ugu laabteen saldhiggii ay saaka soo weerrareen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab.

Saaka aroortii hore ayaa ciidammo ka tiran ururka Alshabaab waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ciidammada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Buulo-Guduud oo qiyaastii 30 km dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo.

Dadka deegaanku waxa ay BBC-da u sheegeen inay maqleen qarax weyn oo loo malaynayo inuu yahay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay in marka hore xerada lagu weerraray, kaddibna waxaa bilowday hub culus oo ay iswaydaarsanayeen labada dhinac ilaa uu waaga ka soo cadaaday.

Dadka deegaanku waxa ay BBC-da u xaqiijiyeen in ciidammo ka tirsan Al-Shabaab ay u suuragashay inay saldhiga qabsadaan, ciidammada dowladdana ay halkaasi dib uga gurtaan.

Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in saldhigaasi uu ku dishay in ka badan 20 askari, halka ay sheegteen in saddex gaari oo nooca dagaalka ah ay halkaasi ka qaateen.

Ilaa iyo haatan ma ay jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca ciidammada dowladda Soomaaliya ee uu saldhigoodu ahaa deegaanka Buulo-Guduud.