Imam isaga oo Xajka jira Maraykanka lagaga been abuurtay!

Lahaanshaha sawirka GLOBAL NEWS/IBRAHIM HINDY Image caption Imam Ibraahim oo lagu been abuurtay

Nin haysta dhalashada dalka Canada oo ah imam masaajid ah oo lagu magacaabo Ibraahim Hindi ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay sawirkiisa oo loo adeegsaday warar been abuur ah oo laga faafiyay gudaha Maraykanka.

Wararkan ayaa waxa ay ku saabsanyihiin in nin imam ah uu albaabada ka xirtay dadkii ka qaxacayay duufaanta Harvey ee dalkaasi ka dhacday, isaga oo ku andacooday in diinta islaamka aysan ogolayn in uu caawiyo dadka aan islaamka ahayn.

Balse dhibka jira waxa uu ahaa in sawirka la adeegsaday uu yahay imam ku nool dalka Canada, meesha warka looga hadlayna ay ahayd Maraykanka.

Imam Ibraahim ayaa waxa uu sheegay in uusan waligiis tagin gobolka Texas ee Maraykanka, islamarkaasina xiliga masiibada dhacaysay uu jirey xajka oo uu illaa hadda ku suganyahay.

Warka been abuurka ah ayaa waxa la daabacay 31-da Agoosto, waxaana lagu daabacay bogga America's Last Line of Difense.

Waxaa warka lagu sheegay in masaajidka gabbaad lagu siiyay illaa 500 qof, balse loo diiday dhammaan dadkii aan islaam ahayn ee ka cararayay duufaanta culus.

Sawirka Imam Ibraahim ayaa loo adeegsaday sheekada, waxaana lagu hoos qoray magac kale.

Dad badan ayaa run u qaatay warka, waxaana la sii faafiyay 126,000 jeer.

Maalin kadib ayuu website-ka badalay sawirka Imam Ibraahim, wuxuuna ku badalay sawirka Imam u dhashay dalka Lubnaan oo lagu magacaabo Axmed Al-Casir.

Bog kale oo lagu magacaabo Daily Post Feed ayaa isna baahiyay sheekadan, balse waxa ay isticmaaleen sawirka imaam kale oo ku nool California oo lagu magacaabo Imam Camar Sheyn.

Boggan ayaa isku tilmaama in uu yahay mid maadays ah, wuxuu meesha hoose ku qortay oraahda ah "Dhammaan sawirrada waa in loo fahmaa in wax laga badalay, mana loo qaadan karo in ay runta ka turjumayaan".

Fariin uu bartiisa twitter-ka kusoo qoray Imam Ibraahim oo uu ku sheegayo in sawirkiisa si qaldan loo adeegsaday ayaa lasii faafiyay 200,000 jeer, waxaana astaanta Like la saaray 350,000 jeer.

"Subixii markii aan soo kacay waxaan eegay taleefoonkayga, waxaan arkay boggan sameeyay warka been abuurka ah ee ku saabsan masaajid ku yaala Texas oo albaabada ka xirtay dad dhibbanayaal ah oo aan muslim ahayn oo dufaanta haysatay, waxayna isticmaaleen sawirkayga " ayuu yiri.

Lahaanshaha sawirka @HINDY500 Image caption Fariinta Twitterka Imamka

Dadkii falcelinta ka bixiyay sheekada been abuurka ah ayaa sheegay in masaajid la sheegay ee 'Ramashan' laga waayay halkii lagu tilmaamay, sheekaduna tahay mid waxbo kama jiraan ah.

Si ka duwan warka la qoray, muslimiinta ku nool magaalada Houston ee duufaaanta ka dhacday ayaa sheegay in ay gabbaad siiyeen dad badan oo ku guryo beelay masiibada dhacday.