Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka hadlay Qalbi Dhagax

Lahaanshaha sawirka Abdi Mohamoud Omar / Facebook Image caption Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya

Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa markii ugu horaysay ka hadlay qaddiyadda Cabdikariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax) oo la sheegay in dowladda Soomaaliya ay u gacan galisey dowladda Itoobiya.

Mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo la hadlay warbaahinta dowlad deegaanka ayaa Cabdikariin ku eedeeyay in uu yahay qof dambiile ah oo dambiyo kala duwan ka galay gudaha Itoobiya, wuxuuna yiri "Cabdikariim waa nin u dhashay dowladda deegaanka Itoobiya, waxa uu ka mid ahaa booliiskii ugu horeeyay ee deegaanka, kadibna dhibaato uu sameeyay oo isugu jira dil, dhac iyo kufsi ayuu duurka la galay, kana mid noqdey ururka ONLF, dadkana dhibaato gaarsiiyay gaar ahaan gobolka uu u dhashay ee Doollo, degmada Wardheer".

Mar uu ka hadlayay sida laga yeelayo Qalbi Dhagax ayuu yiri "Arrintiisa waxa ay u taalaa dastuurka dalka Itoobiya, iyo hay'daha nabad galyada, iyo madaxda kala duwan".

Qabashada iyo dhiibista Qalbi Dhagax oo uu ka dhashay buuq badan ayaysan wali ka hadlin dowladda Soomaaliya, halka dowladda Itoobiya ay xaqiijisey in ninkaas lagu soo wareejiyay.

Dad badan oo Soomaaliyeed oo ay ka midyihiin xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ku jira ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay dastuurka ku xad gudubtay, dhiibista Qalbi Dhagax awgeed.

Arrinta Qalbi Dhagax ayaa sare usii kacaysa markasta, waxaana maanta xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ka dhacay banaanbax balaaran oo lagu cambaaraynayay dhiibista Qalbi Dhagax, laguna dalbanayay in dib loosoo celiyo.

Image caption Dad banaanbax ka dhigay xeryaha Dhadhaab oo dalbanayay in xoriyadiisa loosoo celiyo Qalbi Dhagax

Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu qabaa in talaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ay tahay mid waafaqsan xiriirka iskaashi ee ka dhaxeeya labada dowladood, wuxuuna yiri "Itoobiya iyo Soomaaliya xad dheer ayay leeyihiin, oo 2 kun kiilo mitir ka badan, xadkaasi iskaashi ayuu u baahanyahay, nabad ayuu u baahanyahay oo dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya iska kaashadaan, Itoobiya waa ay taageertaa Soomaaliya inta ay karayso, ciidamadeedii ayaa ku dhintay codsigii Soomaaliya iyada oo ka jawaabayso ayay Alshabaab kala halgantay, waxaa jira dad Soomaaliya oo qaxooti ku ah halkan oo wanaag ku jooga, waxaa weeye way u baxsadeen, marka dowladda Soomaaliya ee hadda jirta sida Ra'isulwasaare Kheyre iyo Madaxweyne Farmaajo shalay bay ahayd markii Ra'isulwasaaraha Itoobiya ay ka codsanayeen in 114 maxbuus lasoo siidaayo, oo ay ku jiraan kuwa dowladda Soomaaliya dambi kasoo galay iyo kuwa Itoobiya ka galay dambi oo Ra'isulwasaaraha Itoobiya uu amar ku bixiyay in farta laga saaro, taas marka waa loo sacabo tumayay" .

War maanta ay faafisay wakaaladda wararka Soomaaliya ayaa lagu soo xiktay Ra'isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo bogaadinaya dowladda Itoobiya oo uu sheegay in ay soo siidaysay maxaabiis Soomaaliyeed oo cusub, balse hadalka ra'isulwasaaraha laguma soo hadal qaadin arrinta Qalbi Dhagax.

War kale oo kasoo baxay xafiiska Ra'isulwasaaraha ayaa lagu sheegay in dadka lasoo siidaayay uu ka midyahay wariye Soomaali ah oo muddo dheer ku xirnaa Itoobiya oo lagu magacaabo Maxamed Aways Muudeey (Boqorka Bartamaha), balse wali ma jiraan illo madax banaan oo xaqiijiyay siidaynta Muudeey.

Qalbi Dahagax muxuu u gilgiley quluubta Soomaalida?