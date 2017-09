Australia oo 56 milyan oo doolar oo magdhaw ah u xukuntay dad magangalyo doon ah

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Dad magangalyo doon ah oo lagu xiray jasiiradda Manus sannadkii 2014

Garsoore reer Australia ah ayaa ansixiyay 56 milyan oo doolar oo magdhaw ah oo dawladdu ay siinayso dadka magangalyo doonka ah ee jasiiradda Papua New Guinea.

Australia ayaa lacagtan soo bandhigtay bishii June, ka dib markii 1,905 ruux ay sheegeen in ay dhibaato ka soo gaartay xabsiga jasiiradda Manus ee dalka Papua New Guinea.

Dawladda Australia ayaa sheegtay in ay tahay arrin caqliga gali karta balse way diiday in ay wax gaf ah gaysatay.

Australia ayaa dadka magangalyo doonka ah ee doomaha ku yimaadda u dirta jasiiradaha PNG iyo Nauru.

Lacagtan ayaa loo arkaa in ay tahay middii ugu badnayd ee Australia ay u xukunto xuquuq aadane, taariikhda dalkaas.

Maxkamadda ugu saraysa dalkaas ayaa go'aanka ayidday Arbacadii ka dib markii garsoore Cameron Macauley uu sheegay in uu ku qancay lacagta loo xukumay dhibaneyaasha.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Xarunta dadka lagu hayo ee jasiiradda Manus Island

Dacwadda maxkamadda la geeyay markii hore ayaa ahayd in dadka magangalyo doonka ah iyo qaxootiga la geeyay guryo aan ku habboonayn in banii'aadan la dajiyo kana hooseeya heerka guryaha Australia, in aan la siinin dawayn ku filan iyo in tacadiyo kale loo gaystay.

Waxaa kale oo ay sheegteen in xiritaankoodii horaba uu ahaa khalad iyaga oo soo daliishanaya go'aankii maxkamadda sare ee Papua New Guinea.