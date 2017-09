Kooxda maafiyada ugu weyn Colombia oo sharciga isu dhiibaysa

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Bilihii lasoo dhaafay ayaa waxa la xirxiray illaa 1500 xubnood oo ka mid ah kooxda

Kooxda daroogada ka ganacsatada ee tuugada ah ee dalka Colombia ee Latin Amerika ayaa ku dhawaaqay in ay sharciga isu dhiibayaan, iyada oo madaxweynaha dalkaasi uu garsoorka ka codsaday in ay eegaan dalabka ka yimid maafiyada.

Bilihii lasoo dhaafay ayaa waxa la xirxiray illaa 1500 xubnood oo ka mid ah kooxdan, waxaana la dilay ku xigeenka hoggaamiyaha kooxdan oo lagu magacaabo Gulf Clan.

Hoggaamiyaha Gult Clun oo loo yaqaano Otoniel ayaa madaxweyne Juan Manuel Santos u sheegay in ay diyaar u yihiin in ay sharciga isu dhiibaan.

"Waxaan u sheegay in ay yihiin dambiileyaal, haddii ay isa soo dhiibaana waxa ay heli doonaan waxoogaa mudnaan ah, waxayna ku xirantahay waxa ay bulshada u tari doonaan" ayuu yiri madaxweyne Santos.

Kadib labo sanno oo lagu hayay hawlgalo lagu baacsanayo kooxdan, madaxweynaha ayaa sheegay in uu lasoo xiriiray hoggaamiyaha kooxdan, una sheegay in ay doonayaan in ay isa soo dhiibaan.

Haddii ay sharciga isu soo dhiibaan, waxa ay noqonaysaa arrintii sedexaad oo u qabsooma dalka Colombia bilihii lasoo dhaafay.

Horay dowladda waxa ay heshiisyo taariikhi ah ula gaartay labo kooxood oo jabhado ah sida FARM oo kale oo iyadu hubka iska dhigtay.

Kooxda Gulf Club ayaa muuqaal ay soo dhigeen internetka ayay ku sidoo kale ku shaaciyeen in ay nabad qaadanayaan.

Madaxweyne Santos ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize sanadkii 2016-kii, taas oo uu ku mutaystay dadaalka uu nabadda u galay.